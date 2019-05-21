Є робота:  На Кіровоградщині потрібні майже два десятки медсестер (перелік вакансій)

сестра медична операційна

Комплектує набори медичного інструментарію, готує та стерилізує шовний матеріал, асистує під час інструментальних обстежень, проводить місцеву анестезію, внутрішньовенний наркоз, інфузійну терапію, здійснює догляд за хворими після операції у палаті реанімації та інтенсивної терапії. Робочий день з 8-00 до 16-00. Можливо працювати за індивідуальним графіком. Без вимог до стажу роботи. При прийомі на роботу проходження медичного огляду.

4 456,00