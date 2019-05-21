Є робота:  На Кіровоградщині потрібні майже два десятки медсестер (перелік вакансій)

Медичні та освітні заклади області потребують 16 сестер медичних. За такими посадами: сестра медична, сестра медична операційна та сестра медична з лікувальної фізкультури.
Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від 4200 до 4456 гривень.
Серед районів, у яких потрібні ці фахівці –Добровеличківський, Долинський, Кропивницький, Маловисківський, та Новоукраїнськийрайони Кіровоградської області.
|Посада
|Завдання та обов’язки
|Заробітна плата
|КПН «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» Кіровоградської обласної ради
|сестра медична операційна
|Комплектує набори медичного інструментарію, готує та стерилізує шовний матеріал, асистує під час інструментальних обстежень, проводить місцеву анестезію, внутрішньовенний наркоз, інфузійну терапію, здійснює догляд за хворими після операції у палаті реанімації та інтенсивної терапії. Робочий день з 8-00 до 16-00. Можливо працювати за індивідуальним графіком. Без вимог до стажу роботи. При прийомі на роботу проходження медичного огляду.
|4 456,00
|Добровеличківська ЦРЛ
|сестра медична
(2 вакансії)
|Постійний контроль за станом пацієнтів, здійснення спостереження та догляду за хворими в ранньому післяопераційному періоді.
|4 200,00
|Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Долинського району
|Сестра медична з лікувальної фізкультури
|За призначенням лікаря та самостійно забезпечує первинну профілактику захворювань підопічних методами комплексної гімнастики, корекції режиму рухової активності; проводить індивідуальні групові заняття з лікувальної фізкультури; володіє методами та прийомами лікувального та профілактичного масажу; веде медичну та обліково-звітну документацію.
|4 252,50
|КНП «Маловисківська ЦРЛ»
|сестра медична
(3 вакансії)
|Постійний контроль за станом пацієнтів. Працювати у неврологічному або терапевтичному відділеннях.
|4 319,90
|КНП «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради
|сестра медична
(5 вакансій)
|Надання первинної медичної допомоги населенню.
|4 400,00 /
4 273,00
|Веселокутський психоневрологічний інтернат
(Новоукраїнський район)
|сестра медична
|Догляд за хворими. Наявність медичної книжки. Початок роботи о 8 годині.
|4 239,07
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.