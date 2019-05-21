Є робота:  На Кіровоградщині потрібні майже два десятки медсестер (перелік вакансій)

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Медичні та освітні заклади області потребують 16 сестер медичних. За такими посадами: сестра медична, сестра медична операційна та сестра медична з лікувальної фізкультури.

Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від 4200 до 4456 гривень.

Серед районів, у яких потрібні ці фахівці –Добровеличківський, Долинський, Кропивницький, Маловисківський, та Новоукраїнськийрайони Кіровоградської області.

Посада Завдання та обов’язки Заробітна плата
КПН «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» Кіровоградської обласної ради
сестра медична операційна Комплектує набори медичного інструментарію, готує та стерилізує шовний матеріал, асистує під час інструментальних обстежень, проводить місцеву анестезію, внутрішньовенний наркоз, інфузійну терапію, здійснює догляд за хворими після операції у палаті реанімації та інтенсивної терапії. Робочий день з 8-00 до 16-00. Можливо працювати за індивідуальним графіком. Без вимог до стажу роботи. При прийомі на роботу проходження медичного огляду. 4 456,00
Добровеличківська ЦРЛ
сестра медична

(2 вакансії)

 Постійний контроль за станом пацієнтів, здійснення спостереження та догляду за хворими в ранньому післяопераційному періоді. 4 200,00
Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Долинського району
Сестра медична з лікувальної фізкультури За призначенням лікаря та самостійно забезпечує первинну профілактику захворювань підопічних методами комплексної гімнастики, корекції режиму рухової активності; проводить індивідуальні групові заняття з лікувальної фізкультури; володіє методами та прийомами лікувального та профілактичного масажу; веде медичну та обліково-звітну документацію. 4 252,50

 
КНП «Маловисківська ЦРЛ»
сестра медична

(3 вакансії)

 Постійний контроль за станом пацієнтів. Працювати у неврологічному або терапевтичному відділеннях. 4 319,90
КНП «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради
сестра медична

(5 вакансій)

 Надання первинної медичної допомоги населенню. 4 400,00 /

4 273,00
Веселокутський психоневрологічний інтернат

(Новоукраїнський район)
сестра медична Догляд за хворими. Наявність медичної книжки. Початок роботи о 8 годині. 4 239,07

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

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