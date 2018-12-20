Єдиний спосіб уберегти дитину від «свинки»

На Кіровоградщині щорічно реєструються випадки захворювань на епідемічний паротит або, як говорять у народі – «свинка», через характерний вигляд дитини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського лабораторного центру.

За 11 місяців поточного року було зареєстровано 15 випадків захворювання проти 9 випадків за аналогічний період минулого року.

Епідемічний паротит – це гостра інфекційна «дитяча» хвороба.

Личко хворої дитини набуває «грушеподібного» виду через запалення та припухлість привушних слинних залоз.

Ознаками цієї хвороби, крім припухлості у привушній області може бути біль при відкриванні рота, підвищення температури тіла, загальна слабкість та також сухість у роті.

При виявлених симптомах у дитини необхідно одразу показати її лікарю, адже серед ускладнень цієї недуги може бути враження підшлункової залози, а у хлопчиків – тканини яєчок, що у майбутньому може призвести до безпліддя. Серед тяжких ускладнень – менінгіт, енцефаліт, ураження органів слуху.

Вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, через предмети побуту.

Єдиним способом захисту дитини від цієї хвороби є своєчасна вакцинація проти епідемічного паротиту двічі: у віці 1 рік та в 6 років.

Для вакцинації застосовується комбінована вакцина, яка одразу захищає дитину від трьох інфекцій: кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК).

Наразі усі медичні заклади в області забезпеченні відповідною вакциною.