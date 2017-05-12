Євробачення-2017: букмекери назвали головного претендента на перемогу

Учора вночі відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2017, в результаті якого остаточно визначились фіналісти.

Згідно з рейтингом, букмекери прогнозують перемогу Італії, яку представляє Франческо Габбані з піснею Occidentali’s Каrmа, передає ЕurovisionWorld.

Друге місце може зайняти Сальвадор Зібрав з Португалії з піснею Amar pelos dois. Третє місце – представник Болгарії Крістіан Костов з піснею Beautiful Mess.

Варто відзначити, що після другого півфіналу на 6-е місце піднялася Румунія, яку представляють Ілінка і Алекс Флоря з піснею Yodel It!

Україна, яку представляє O.Torvald, займає 25 місце в рейтингу. Як відомо, фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.