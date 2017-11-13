За черговим відбірковим туром вокального шоу “Голос країни. Діти” учора, 12 листопада, слідкували чимало олександрійців, адже саме в ньому взяла участь юна олександрійка Вероніка Чорна.

Голос Громади вже розповідав про талановиту дівчинку, вихованку керівника студії “Новые имена” Наталі Заболотникої. Талант, цілеспрямованність та неймовірна підтримка близьких та друзів зробили своє діло – Вероніка своїм співом підкорила не лише публіку шоу та телеглядачів у екранів телевізорів, а й усіх чотирьох суддів шоу, виконавши вокальний твір “Човен” гурту “Один в каное”.

Не дивлячись на складний вибір, Вероніка своїми вокальними наставниками обрала гурт “Время и Стекло”.

Виступ Вероніки Чорної можна переглянути на каналі YouTube.