Нещодавно до районного відділення поліції звернулися жителі одного з населених пунктів щодо крадіжки. У одного з потрепілих зникло два колеса та автомагнітола, а в іншого – бензопила. Як виявилося, крадієм чужого майна стала одна і та ж людина.

Як повідомляє прес-служба Олександрійського районного відділення поліції, 20-річний зловмисник вже раніше був судимий за крадіжки. На довго хлопець накрадене собі не лишив, а виручені кошти витратив на власні потреби.

Наразі ж за фактами злочинів розпочато кримінальні провадження за ч. 1, 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Зловмисника перевіряють на можливу причетність до скоєння інших злочинів.