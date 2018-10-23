Юні науковці з Олександрійщини посіли призові місця на конкурсі «POLITEKO Україна 2018-2019»

У Києві відбувся Міжнародний науково-технічний конкурс серед учнів та студентів України. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Олександра Мірошниченко у Facebook.

Мета фестивалю – залучення талановитих дітей, науковців та підприємств до участі у дослідницькій та проектно-конструкторській діяльності. Надалі комерціалізації й співпраці з національними та міжнародними ринками.

Серед учасників конкурсу були 7 слухачів наукового відділення технічних наук Кіровоградської Малої академії наук України.

Призерами конкурсу академії стали:

ІІ місце – Максим Гончаренко з роботою «Енергошайба», учень 11 класу НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м. Олександрія.

ІІ місце – Дар’я Руда презентувала проект «Використання екологічно чистих матеріалів для виготовлення предметів гігієни», учениця 8 класу Новопразького НВК Олександрійської районної ради Кіровоградської області.

IV місця зайняли: Артем Кудрявенко з роботою «Розумне водопостачання 2.0» та Андрій Сандул – «Використання вітротурбін в зонах розрядженого тиску».

Шанс потрапити до Америки отримав груповий проект школярів Дмитра Благого та Артема Артеменка, які зайняли ІІ місце в конкурсі з проектом «Використання вібрації для створення індуктивного струму».