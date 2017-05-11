Сьогодні, з нагоди ухвалення Радою Міністрів ЄС рішення щодо скасування візових вимог для громадян України та у рамках відзначення Дня Європи на головній площі Кропивницького активісти Олександрійського та Кіровоградського молодіжних парламентів узяли участь в підняті Державного Прапору України та Прапору Євросоюзу.

Крім цього, для учасників молодіжного парламенту з Олександрії були організовані екскурсії по місту. Юні олександрійці мали змогу відвідати Центр дитячої та юнацької творчості м. Кропивницького, обласну лікарню, побувати у Дендропарку.

Після екскурсій по місту парламентарів з Олександрії запросили до Кіровоградської обласної державної адміністрації, де вони мали змогу поспілкуватися з головою Кіровоградської ОДА Сергієм Кузьменком та заступником голови Андрієм Коломійцевим.

“Надзвичайно цікавим та емоційним для нас виявився цей день, адже ми сьогодні стали учасниками такої визначної події, як підняття Державного прапору нашої країни та Європейського Союзу. Цікаві пізнавальні екскурсії, організовані керівництвом Кіровоградської ОДА залишили масу позитивних емоцій. Проте справжньою приємною несподіванкою для нас стала зустріч з головою Кіровоградської ОДА Сергієм Кузьменком та його заступником Андрієм Коломійцевим. Говорили на різні теми – про проект створення комфортної зони відпочинку в Олександрії – “Еко-парк”, про інклюзивне навчання в нашому місті, про перспективи та загальний розвиток міста. Сподіваюся, що такі спільні зустрічі з представниками влади стануть традиційними. Адже нам, учасникам молодіжного парламенту, це дуже актуально насьогодні. Такі питання, як розвиток молодіжної політики, запровадження та реалізація молодіжних программ – все це повинно діяти не лише у великих міста, а й в таких, як наша Олександрія”- зазначив голова Олександрійського молодіжного парламенту Єгор Ющик.

Зі свого боку учні запросили голову ОДА Сергія Кузьменка та його заступника Андрія Коломійцева на сесію обласного парламенту, котра відбудеться наступного вівторка.