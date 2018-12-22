Юні спортсмени Олександрійщини змагалися за першість із дзюдо

Сьогодні, в приміщені Олександрійського колегіуму – спеціалізована школа відбулась першість ДЮСШ “Колос” з дзюдо серед юнаків 2007 року та молодше.

Першість присвячена Новорічним та Різдвяним святам.

Мета змагань – популяризація здорового образу життя.

Юні спортсмени отримали новорічні подарунки від Новопразького ФГ “Південне” в особі Олександра Валькевича та солодощі від Андрія Сібірцева.

Маленьких спортсменів з їх дебютом привітав директор ДЮСШ Юрій Котов, побажавши спортивних досягнень, натхнення, впевненості та здійснення бажань в Новому році.

Команду до змагань тренував Олександр Первак.