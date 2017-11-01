27 жовтня 2017 року в приміщенні Олександрійського районного будинку культури відбувся традиційний відкритий районний фестиваль-конкурс сучасної естрадної пісні «Зірковий мікрофон».

Призовий фонд фестивалю, котрий допоміг створити депутат Олександрійської міської ради Андрій Коломійцев складав понад 6,0 тис.грн.

Відкрив свято заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Олександр Безкровний, побажавши всім учасникам гарних виступів та перемоги.

Загалом у фестивалі-конкурсі взяли участь 32 учасника: солісти і дуети віком від 6 років Олександрійського району та міста Олександрії. Виступ конкурсантів оцінювало компетентне журі за 5-ти бальною шкалою за такими критеріями: виконавський рівень, оригінальність сценічної інтерпретації, вдалий підбір репертуару, сценічний одяг та сценічна культура. У складі журі були: вчитель вищої категорії в галузі мистецтв Світлана Дробот, художній керівник районного будинку культури Тетяна Шоколова, викладач училища культури Вікторія Кулик. Переможці відкритого фестивалю-конкурсу були нагородженні дипломами І, ІІ, ІІІ ступеню, Гран Прі, статуетками, грошовими винагородами та флешками.

За результатами конкурсу в номінації «Солісти віком 6 – 10 років» дипломом І ступеню відзначено Авдєєнко Івана (ОНВК ЗНЗ І – ІІІ ст. № 19 ДНЗ «Лісова казка»), дипломом ІІ ступеню – Заєць Валерію (Косівський сільський будинку культури, керівник Сергій Горіславець), дипломом ІІІ ступеню – Арендаренко Сергія (Протопопівський сільський будинок культури, керівник Ірина Шульга).

У номінації «Солісти віком 11 – 15 років» диплом І ступеню отримала Омельяненко Аліна (Головківський сільський будинок культури, керівник Олена Ігнатова), диплом ІІ ступеню – Пазинич Захарій (місто Олександрія), диплом ІІІ ступеню – Пуртов Микола (місто Олександрія).

У номінації «Солісти 16 – 20 років» диплом І ступеню виборола Брек Вікторія (Войнівський сільський будинку культури, керівник Дмитро Кучеров), диплом ІІ ступеню – Лотарь Ганна (Войнівський сільський будинок культури, керівник Дмитро Кучеров), диплом ІІІ ступеню – Кришень Олександр (Олександрійський будинок дитячої та юнацької творчості, керівник Ольга Джулай).

У номінації «Солісти 20 – 30 років» дипломом І ступеню відзначено Кіяшко Оксану (Михайлівський сільський будинок культури), дипломом ІІ ступеню – Адаменко Анжелу (Новопразького селищного будинку культури № 2, керівник Майя Лавриненко), дипломом ІІІ ступеню – Голосенко Анну (Олександрійський аграрний ліцей).

У номінації «Солісти віком 30 і більше років» диплом І ступеню виборола Донець Олена (Новопразький селищний будинок культури № 2, керівник Олександр Грановський), диплом ІІ ступеню – Набожна Світлана (місто Олександрія), диплом ІІІ ступеню –Афанасьєва Раїса (Протопопівський сільський будинок культури).

У номінації «Дуети 12 – 16 років» диплом І ступеню отримав Пазинич Захарій та Пуртов Микола (місто Олександрія), диплом ІІ ступеню – Нерсинян Євген та Грушовий Андрій (Новоселівський сільський будинок культури, керівник Володимир Григоріченко), диплом ІІІ ступеню – Сайко Аріна та Макєєва Катерина (ОНВК ЗНЗ І – ІІІ ступенів № 9 спеціалізована школа).

У номінації «Дуети 30 і більше років» дипломом І ступеню відзначено Півняк Олену та Гаврилець Наталію (Олександрівський сільський будинок культури, керівник Наталія Гаврилець).

Найвищу нагороду «Гран-прі» відкритого фестивалю-конкурсу «Зірковий мікрофон» виборола Андрієнко Аліна (КЗНЗ педагогічний коледж ім. В. Сухомлинського).

Фестиваль пройшов вдало, вдячний глядач отримав естетичну насолоду, а учасники – смак перемоги. Окрасою свята були аматорський хореографічний колектив «Авантюрин» Олександрійського районного будинку культури, керівник Наталія Козинець.