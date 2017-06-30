Юні туристи з Ізмайлівки – призери обласного конкурсу

Члени шкільного краєзнавчого гуртка Ізмайлівської вже вдруге взяли участь у ХІІІ обласному зльоті туристів-краєзнавців, який відбувся 22-25 червня 2017 року у місті Кропивницькому на території комунального закладу «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді», повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Юні туристи змагались у конкурсній програмі, яка складалася з різних етапів: робота на дистанції «Творчі майстерні», де команда «Мандрівники» посіла І місце; конкурс «Візитка команди», у якому учасники зайняли ІІІ місце. А найскладнішим випробуванням програми зльоту стала дистанція «Туристсько-краєзнавчий маршрут». Усі члени ізмайлівської команди на чолі з капітаном Щербиною Давидом гідно пройшли цей складний маршрут, що тривав три години, і посіли ІV місце.

У підсумку команда «Мандрівники» посіла ІІІ місце в Обласному зльоті туристів-краєзнавців і нагороджена Дипломом управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації.