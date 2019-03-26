Юні учасники хореографічного колективу «Авантюрин» зайняли призові місця на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі

Днями наймолодші учасники хореографічного колективу «Авантюрин» Олександрійського районного будинку культури виступили на ХVІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва “Танець скликає друзів-2019”.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Наталі Козинець у Facebook.

За результатами змагань «АвантюриНчики» (як називає їх Наталя) отримали Дипломи ІІІ ступенів (сучасна та дитяча хореографія).

«Так тримати! І вперед з новими силами до нових звершень!», – радо вітає юних танцюристів Наталія Козинець.

