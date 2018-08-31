Юрій Коваль перевірив хід будівельних робіт в районі

Керівництво району тримає на особистому контролі хід будівельних робіт, насамперед у закладах освіти та охорони здоров’я, так перший заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль на днях здійснив робочу поїздку до Бутівського та Протопопівки з метою перевірити хід ремонтних та будівельних робіт.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Перевірка стосувалася Бутівського НВК, Протопопівської ЗОШ та майбутньої нової сільської лікарської амбулаторії в Протопопівці.