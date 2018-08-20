Юрій Коваль розповів про фінансування ремонту доріг в районі

Перший заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль розповів, що з початку року на ремонт доріг з районного бюджету було виділено близько 3-4 мільйонів гривень та додатково 1,5 мільйони гривень для ремонту доріг загального користування місцевого значення.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

З селищного бюджету кожна сільська рада виділяє щороку близько 200-250 тисяч гривень.

Але також багато доріг нашого району ремонтують за кошти обласного бюджету. Це наприклад дороги від Звенигородки до Петрівського району, від Пантаївки до Ясинуватки, від Бандурівки до Протопопівки, від дороги державного значення Луганськ-Ізварине через Червону Кам’янку та Травневе до Попельнастого.