«Ювілейна» сесія: проблеми виборців та особисті пристрасті депутатів

31 серпня відбулася чергова 50-та сесія Олександрійської міської ради за участі 24-х присутніх депутатів. Порядок денний містив 22 питання, але ще перед початком роботи сесії до нього були внесені зміни: зокрема – вилучено пункт щодо затвердження зміненої Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ міста на впровадження заходів з енергозбереження на 2016 – 2020 роки. Як пояснила секретар міської ради Олена Богоявленська, оскільки дане питання пов`язане з виділенням бюджетних коштів, відповідний проект рішення потребує детальнішого доопрацювання і пропонується його розглядати після прийняття міського бюджету на наступний (2019) рік. (Як відомо з практики попередніх років, відшкодування кредитних витрат ОСББ на енергозбереження власних житлових будинків з місцевого бюджету неодноразово мало певні труднощі і як бачимо, наразі воно знову буде відкладене у часі).

Перед початком розгляду порядку денного у ході 30-хвилинної регламентної «розминки» були озвучені депутатські запити. Зокрема депутат від БПП «Солідарність» Іван Баранов зачитав звернення свого колеги по фракції Михайла Сулятицького, який на даний час перебуває у службовому відрядженні. Звернення стосувалося житлового будинку по вул. Першотравневій, 53, де мешканці скаржаться на незадовільну роботу дренажної системи прибудинкової території, від чого під час дощів її затоплює та руйнується дворове покриття. Жителі просять у найкоротші терміни відновити роботу дренажу. Ряд звернень інших депутатів від імені мешканців міста містили прохання щодо облаштування дитячого ігрового майданчика у 14-му мікрорайоні, відновлення вуличного освітлення у мікрорайоні Новопилипівський. Депутат Юрій Бойко передав міській раді прохання одинокої пенсіонерки, жительки селища Пантаївки про надання їй матеріальної допомоги на встановлення системи індивідуального опалення, оскільки після загального відключення в селищі централізованого опалення вона не в змозі самостійно облаштувати обігрів власної квартири. А депутат Олег Холохоленко нагадав, що він вже вп`яте звертається від імені мешканців будинків 34 та 34а по пр. Будівельників, які скаржаться на відсутність вуличного водостоку: «Достатньо було пройти влітку одному дощу і озеро на цій вулиці стояло довжиною майже з кілометр. Третій рік слізно прошу: почистіть водостік!»

Виступ депутата Валентина Жежері, як зазвичай, був пишномовним і не позбавленим оригінальності: «Взагалі я вважаю абсолютно безглуздою справою свої виступи через відсутність реакції на них і взаєморозуміння. Але я обіцяв виборцям і тому повинен передати звернення».

Якщо не вдаватися до розлогих фразеологізмів народного обранця, то його звернення стосувалося прохання жительки міста, жінки-інваліда без обох ніг щодо отримання механічної коляски, у чому, на переконання Жежері, державні посадовці чинять їй перепони. Отож вихлюпнувши порцію негативу у барвистих виразах на чиновників-бюрократів (без зазначення персоналій), депутат Жежеря врешті видав таке: «Стикаючись зі свинством, грубістю і хамством дрібних, середніх та інших чинів, я надіюся тільки на Степана Кириловича. Незважаючи на те, що у мене особиста неприязнь до міського голови, але все одно він умудрився мене ще ні разу не обманути і це його велика заслуга (пожвавлення і сміх у залі – прим. авт.). Отож дивіться, Степане Кириловичу, – багатозначно підняв палець, ніби пригрозивши, Жежеря, – у вирішенні цього питання надія тільки на вас!». Міський голова у відповідь (теж зі сміхом) подякував доповідачу – очевидно, за таку високу довіру – і пообіцяв розібратися щодо коляски для інваліда…

Далі розпочався розгляд проектів рішень порядку денного і затримок у ньому не виникало: першим питанням були внесені зміни до складу комісії, затвердженої попереднім рішенням міськради «Про припинення ЗНЗ №4 шляхом приєднання до ЗНЗ №2. Потім багатоквартирний будинок №141/1 депутати передали з балансу КП «Житлогосп» на баланс ОСББ цього ж будинку «Наш дім 141/1». В результаті наступних ухвалених рішень зазнали змін прийняті раніше Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців, Програма цивільного захисту Олександрії на 2016-2010 роки, а також міський бюджет на 2018 рік. Так, у місцевому кошторисі було змінено його дохідну частину за рахунок власного перевиконання бюджету та надходження державної субвенції, призначення якої – придбання житла для учасників АТО. Додаткові кошти від перевиконання бюджету та його внутрішнього міжгалузевого перерозподілу вирішено використати на оновлення систем міського вуличного освітлення у рамках відповідного проекту, підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період та на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці ім. Говорова (мікрорайон Перемога).

Також 50-а сесія міської ради розглянула ряд питань оренди землі та майна, прийняла до відома інформацію про виконання депутатських запитів і звернень та міських програм за перше півріччя поточного року.