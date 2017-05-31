З 1 червня вводяться сезонні обмеження руху на дорогах Кіровоградщини

Служба автомобільних доріг нагадує – на Кіровоградщині вводяться в дію обмеження руху для великоваговиків З 1 червня вступають у дію сезонні обмеження руху для великовагового автотранспорту в денний час.

Високі температури викликають перегрівання асфальтобетонного покриття за рахунок акумулювання сонячної енергії, яку поглинає темна поверхня дороги. Воно має більш високу температуру, ніж температура повітря приблизно на 10-15°. З метою збереження існуючої автодорожньої мережі від передчасних руйнувань та недопущення утворення деформацій покриття з 10.00 до 22.00 години при температурі повітря вище 28° С на території Кіровоградської області з 1 червня будуть введені тимчасові обмеження руху великовагового автотранспорту (загальною вагою понад 24 т та навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн). Відстій великовагового автотранспорту на період спекотної погоди здійснюється на існуючих стоянках та майданчиках відпочинку, в тому числі біля об’єктів сервісу.

Зокрема обмеження руху, відповідно до затвердженого розпорядження Кіровоградської ОДА (№391-р від 12.05.2010р.) буде здійснюватися на автодорогах з інтенсивним рухом транспорту: М-22 Полтава-Олександрія км 126+781 – 164+521; М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка 596+284 – 703+236; М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине 19+000 – 72+088; Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя 0+000 – 11+300; Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв км 70+360 – 153+196; Обмеження руху не поширюється на транспортні засоби, які здійснюють пасажирські перевезення, перевезення вантажів, що швидко псуються, та вантажів, які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.