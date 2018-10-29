З 1 січня Уряд розпочне проведення монетизації субсидій

Монетизацію субсидій Володимир Гройсман пообіцяв почати з 1 січня 2019 року. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт капітал.

Прем’єр-міністр наголосив, що це важливий процес, який відбуватиметься вперше.

Уряд планує провести монетизацію субсидій в кілька етапів.

Зі слів держслужбовця відомо, що частина заощаджених коштів сплачується домогосподарствам. В середньому ця сума складає по 600-700 гривень.

Наступний етап, який планує зробити Уряд – переведення всіх на особові рахунки, на які держава буде здійснювати доплату за житлово-комунальні послуги, а вже звідти кошти повинні потрапляти до теплопостачальників та постачальників інших послуг.

Прем’єр-міністр сподівається, що до осені 2019 року та до початку наступного опалювального сезону Уряд проведе повну монетизацію субсидій.