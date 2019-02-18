З 18 запланованих нових сільських амбулаторій на Кіровоградщині залишилось реалізувати ще 5

Сьогодні, 18 лютого, під час щопонеділкової апаратної наради голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко повідомив, що з 18 запланованих нових сільських амбулаторій, які почали будувати ще торік, залишилось реалізувати ще в п’ятьох районах.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Гречка.

Нагадаємо, що найпершу в Україні із запланованих 500 новостворених амбулаторій збудували саме в Кіровоградській області.