З 2019 року українські діти, зокрема мешканці Кіровоградщини, які потребують лікування, зможуть навчатися при лікарнях

Днями під час прес-конференції у м. Києві Міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, що МОН та МОЗ спільним наказом затвердили положення, де є чіткий механізм забезпечення навчання при лікарні для кожної дитини, яка цього потребуватиме. Ні це державою передбачено 12 мільйонів гривень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт МОН.

«У День святого Миколая, світ побачило положення, що захищає право кожної дитини, яка потребує тривалого стаціонарного лікування, на освіту», – зазначила Лілія Гриневич.

Міністр представила відповіді на 8 ключових запитань, які роз’яснюють, як саме буде організовано навчання при лікарнях та що потрібно зробити, щоб дитина отримувала таку підтримку.

1. Запитання: Що потрібно, щоб дитину навчали при лікарні?

Заява батьків про бажання, щоб їхня дитина навчалася

Згода лікаря, що стан дитини дозволяє навчатися

«Ми розуміємо, що в батьків, які лікують свою дитину стаціонарно, може бути багато інших турбот. Саме тому було прописано, що ця заява може бути передана лікарні будь-якими каналами зв’язку», – пояснює Міністр.

2. Запитання: Як може бути організовано навчання при лікарні?

Передбачено 3 основні форми:

Створення класів та класів-комплектів (не менше 5 і не більше 12 учнів)

Біля ліжка (індивідуальна форма)

Дистанційно (шляхом використання сучасних телекомунікаційних технологій)

«Остання форма актуальна, якщо дитина за станом здоров’я не може безпосередньо спілкуватись з учителем. Такі випадки особливо характерні для онкологічних захворювань, лікування яких призводить до зниження імунітету. В результаті дитина тривалий час мусить бути ізольована від навколишнього світу. Психологічно в таких випадках навчання буває навіть важливішим, ніж в інших, адже воно допомагає зберегти зв’язок з реальним світом», – відзначила Лілія Гриневич.

3. Запитання: Хто навчатиме дітей у лікарні?

За кожною лікарнею, де може бути потреба для організації навчання, закріплюється школа.

Це роблять місцеві органи самоврядування, які є засновниками закладів освіти. Також між закладом охорони здоров’я та закладом освіти укладається письмовий договір про співпрацю, де визначаються деталі, які важко прописати положенням.

4. Запитання: Хто забезпечує навчання при лікарні?

«Звісно, це керівники, – відповідає Міністр. – Керівник лікарні, часто це головний лікар, та директор школи, що закріплена за закладом. Кожен із них має визначити відповідальних працівників, які займатимуться всіма організаційними деталями, але відповідальність все одно покладена саме на керівників».

5. Запитання: Що робить ШКОЛА, відповідальна за навчання в лікарні?

забезпечує вчителями

взаємодіє з адміністрацією закладу охорони здоров’я

організовує тимчасове користування підручниками або доступ до їх електронних версій

робить розклад навчальних занять

контролює ведення необхідної документації (журналів, видача довідки про успішність)

6. Запитання: Що робить ЛІКАРНЯ, де має отримати навчання дитина?

координує питання навчання дітей у закладі, їхній супровід на заняття

надає потрібні для навчання приміщення

забезпечує необхідними меблями та організовує проведення необхідних ремонтних робіт і прибирання

не менше, ніж за 3 дні, інформує заклад освіти про вибуття учня для підготовки довідки про успішність

лікар дає дозвіл на навчання

7. Запитання: Чи зможе дитина перезарахувати собі навчання в лікарні, чи у звичайній школі доведеться все проходити знову?

«Після закінчення лікування дитина отримує довідку про успішність, яка дозволить зарахувати пройдене у лікарні навчання у тій школі, де дитина безпосередньо навчається», – роз’яснює Лілія Гриневич.

Зокрема, довідка міститиме інформацію про: