Сьогодні, 4 лютого 2017 року в ПК “Світлопільський” олександрійці зібралися на святкування 25 річниці НВК “Олександрійський колегіум–спеціалізована школа”.

Захід зібрав повен зал, а серед присутніх були відомі в Олександрії підприємці, посадовці, депутати Олександрійської міської ради, а також заступники голови ОДА Сергій Коваленко та Андрій Коломійцев.

Директор закладу Олександр Авраменко приймав вітання від гостей та випускників. Не з пустими руками на захід завітали і посадовці з області – Сергій Коваленко від імені Кіровоградської ОДА подарував закладу сертифікат на суму 50 тис. грн.

Учні ж розчулили всіх присутніх своїми виступами, піснями, а концертну програму супроводжував відеоряд з життя школи.