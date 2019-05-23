З 90-річчям привітали довгожительку Приютівської громади

Вже доброю традицією в Приютівської ОТГ стало вітання довгожителів та ювілярів громади з нагоди пам`ятних та важливих дат, людей, які потребують уваги, щирих слів та поваги.

Вчора, 22 травня, жительку смт Приютівка Зеленську Марію Юхимівну прийшли привітати з 90-річчям голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев разом з секретарем селищної ради Вікторією Лисенко.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

З побажаннями міцного здоров’я та довголіття Андрій Коломійцев подарував ювілярці квіти та вручив матеріальну допомогу у розмірі 500 гривень з бюджету Приютівської селищної ради.

Вітаємо ювілярку та бажаємо довгих років життя!