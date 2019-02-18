З безробітних у військові: торік майже 100 шукачів роботи на Кіровоградщині підписали контракт на службу в ЗСУ

Державна служба зайнятості бере неабияку участь у проведенні інформаційно-просвітницької роботи серед безробітних громадян щодо популяризації служби в Збройних силах України, як одного з видів зайнятості.

У кожному центрі зайнятості та філії обласного центру зайнятості для представників військових комісаріатів створено умови для проведення роботи, спрямованої на інформування безробітних про військову службу в Збройних Силах України, а також надання шукачам роботи різнопланових консультацій з питань, пов’язаних з військовою службою за контрактом. Також діють інформаційні куточки, де розміщені рекламно-агітаційні матеріали щодо умов прийняття на військову службу за контрактом та вступу до вищих військових навчальних закладів.

Крім цього, для безробітних громадян проводяться семінари з орієнтації на службу в Збройних Силах України за участі представників військкоматів. Під час цих заходів здійснюється інформування присутніх щодо умов та переваг проходження військової служби за контрактом. Учасників ознайомлюють з основними вимогами до претендентів, а також пільгами і гарантіями для військовослужбовців. Крім того, безробітним розповідають про стан матеріального і пенсійного забезпечення та інші питання щодо соціального захисту військовослужбовців.

Так, у 2018 році проведено 558 заходів за участі представників військкоматів. У результаті зазначеної спільної роботи, 96 осіб працевлаштовані на військову службу за контрактом.

Варто зазначити, що ця робота проводиться у рамках спільного рішення про сприяння у відборі та прийнятті громадян України на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України, ухваленого Кіровоградським обласним центром зайнятості та обласним військовим комісаріатом.