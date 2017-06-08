З боржниками ЖКГ боротимуться спеціальні «комісари». Чи можуть вони відбирати «проблемні» квартири?

Сьогодні, на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради розглядалося питання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги та виявлення житлових приміщень, які не мають власників.

Міський голова Степан Цапюк вважає, що у цій проблемі є також недопрацювання керівників комунальних підприємств, чиї абонслужби, на його думку, не достатньо виконують свої повноваження по роботі з боржниками. «Давайте карати керівників комунальних підприємств, чи що. А то деякі мешканці накопичили по 20 – 30 тисяч боргів, а самі по кілька квартир мають, у яких не живуть і не платять за них. Нахапали свого часу, коли здавали житло по 500 доларів… Є квартири безгосподарні, які перетворили на звалища сміття…», – сказав міський голова. – Запишіть протокольно: надалі на кожному засіданні виконкому начальник управління ЖКГ особисто мені доповідає про стан справ».

Члени виконкому радились: не завадило б вилучати нічийні квартири, адже скільки людей потребують житла. От тільки дієвого правового механізму для цього немає, зазначалося на засіданні.

Ухвалили створити комісію по роботі з боржниками за житлово-комунальні послуги та виявленню безгосподарних житлових приміщень.