В п’ятницю, 23 лютого, відбувся виїзний прийом громадян заступником прокурора Кіровоградської області Олегом Гладкіх, під час якого до посадовця звернулися близько 10 заявників з проханням щодо відновлення їх конституційних прав, які, на їх думку, були порушені, та з інших питань. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт прокуратури Кіровоградської області.

Зокрема зверталися олександрійці з питань стану досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях. Крім цього, значна частина звернень до прокурора стосувалася питань, які уже не відносяться до компетенції відомства, у зв’язку зі змінами, які відбулися упродовж останніх трьох років, зокрема позбавлення прокуратури функцій загального нагляду. Натомість містяни все ж зверталися з питань приватизації майна, захисту трудових та інших особистих прав.