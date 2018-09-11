З другої спроби в Олександрії за борги з аукціону реалізуть приміщення магазину

Нежитлове приміщення площею 66,8 кв. м, що знаходиться в мікрорайоні Перемога, виставили на продаж 23 липня, в системі торгів арештованим майном – СЕТАМ.

Раніше в приміщенні, що знаходиться за адресою Кіровоградське шосе, будинок 133, розміщався продовольчий магазин «Лолита».

Наразі, на майно накладений арешт і воно буде реалізовано на торгах, що відбудуться 4 жовтня. Стартова ціна становить 341 588гривень, а крок аукціону 6 831 гривень.

Нагадаємо, що це друг спроба продати магазин з борги на аукціоні.