З дитячого садочка до лікарні: на Кіровоградщині у малечі медики виявили симптоми кишкової інфекції

Нещодавно вихованці дитячого садочка потрапили до медичного закладу Кіровоградщини з симптомами гострої кишкової інфекції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Всі хворі відвідують ясельну групу ДНЗ № 31 в обласному центрі. Діти були госпіталізовані до інфекційного відділення центральної міської лікарні.

У двох дітей попередній діагноз – гострий гастроентероколіт, у однієї дитини – харчова токсикоінфекція та в однієї встановлено функціональне порушення шлунку. Після проведених досліджень у двох хворих виділено ротавірус.

Наразі проводять санітарно-епідеміологічне обстеження та працівників дошкільного закладу.