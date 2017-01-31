Нещодавно голова райдержадміністрації Богдан Куруп вкотре особисто відповідав на дзвінки жителів Олександрійського району, які звернулись на “пряму телефонну лінію”.

Тепер же для більш оперативного реагування на вирішення питань, що хвилюють жителів Олександрійщини, “пряма телефонна лінія” з головою райдержадміністрації працюватиме щомісяця.

Як повідомляє прес-служба РДА, графік її проведення буде опублікований на веб-сайті адміністрації та на сторінках районної газети “Сільський вісник”.