Сьогодні, 8 лютого 2017 року з Кропивницького до Авдіївки відправили додаткову гуманітарну допомогу. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Цього разу у вантажівках до зруйнованого під час обстрілів терористами міста повезли будівельні матеріали, необхідні для відновлення покрівель будівель: шифер, руберойд, плити ОСБ, а також цемент.

За словами заступника голови ОДА Олександра Мільто, будівельні матеріали надали підприємства області та приватні підприємці. Фінансова допомога на придбання будматеріалів також надійшла із Благодійного фонду підтримки українських військовослужбовців.