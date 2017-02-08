Сьогодні, 8 лютого 2017 року з Кропивницького до Авдіївки відправили додаткову гуманітарну допомогу. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Цього разу у вантажівках до зруйнованого під час обстрілів терористами міста повезли будівельні матеріали, необхідні для відновлення покрівель будівель: шифер, руберойд, плити ОСБ, а також цемент.

За словами заступника голови ОДА Олександра Мільто, будівельні матеріали надали підприємства області та приватні підприємці. Фінансова допомога на придбання будматеріалів також надійшла із Благодійного фонду підтримки українських військовослужбовців.

Читайте також:  На зміну лижам - парасольки: в Олександрії прогнозують дощ

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ