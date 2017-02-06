Як раніше повідомляв Голос Громади, через катастрофічну ситуцію в Авдіївці в Кіровоградській області почали збирати гуманітарну допомогу, в тому числі і в Олександрії та районі.

Так, станом на сьогодні, 6 лютого, 7 вантажівок з “гуманітракою” вже доправлено до Краматорська та розвантажено. Про це під час апаратної наради повідомив голова ОДА. За словами Сергія Кузьменка, наразі проводяться консультації з приводу того, яку ще допомогу можуть надати обласні підприємства у відновленні нормального функціонування Авдіївки.