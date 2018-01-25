З медпрацівниками Олександрійської ЦРЛ поспілкувалася депутат Верховної Ради України Ірина Сисоєнко

Сьогодні, 25 січня, в приміщенні Олександрійського районного будинку культури відбулася зустріч колективу Олександрійської центральної районної лікарні з депутатом Верховної Ради України, заступником голови Комітету з охорони здоров’я Іриною Сисоєнко.

Окрім медичних працівників на захід завітали депутати Кіровоградської обласної ради фракції “Об’єднання Самопоміч” та чимало олександрійців, яких цікавить питання реформування медичної галузі в Україні, зокрема й на Олександрійщині.

На початку зустрічі виступила депутат Кіровоградської обласної ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Ірина Чемерис, яка представила присутнім депутата ВРУ Ірину Сисоєнко та коротко розповіла про основні питання, які будуть озвучені у ході зустрічі.

На початку розповіді Ірина Сисоєнко наголосила на основних завданнях у сфері охорони здоров’я на шляху формування євпропейської медицини, зазначивши про важливість, насамперед, проведення змін на законодавчому рівні: “Не приймаючи нових законів, ми ніколи не побудуємо страхову медицину”.

Крім цього, депутат Верховної Ради наголосила, що на сьогодні конкретної моделі охорони здоров’я в Україні, за прикладом якоїсь з європейських країн, не визначено. Відповідаючи на запитання присутніх медипрацівників стосовно того, що кожен лікар, за медичною реформою повинен мати не менше 2000 пацієнтів, котрі підпишуть з ним відповідний договір, депутат відповіла, що жодним законом така конкретна цифра не передбачена та не зафіксована.

Серед інших, поставлених депутатці, питань було питання щодо проблем підключення до інтернет зв’язку, особливо це стосується віддалених місцевостей. Люди попросили Ірину Сисоєнко сприяти також вирішенню цієї проблеми, адже згідно медичної реформи, кожен лікар повинен бути забезпечений безперебійним підключенням до інтернет мережі. Під час обговорення вищезазначеного питання, Ірина Чемерис також додала, що на сьогодні в Кіровоградській області впроваджується відповідна програма інформатизації.

Нагадаємо, що вже з квітня цього року запрацює система, яку в народі назвали “гроші ходять за пацієнтом”, а це означає на практиці, що зарплатня лікаря первинної ланки допомоги – сімейних лікарів, дільничних терапевтів і дільничних педіатрів, прямопропорційно залежатиме від кількості пацієнтів у кожного з лікарів, але вже не від фіксованої ставки.

