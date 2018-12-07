З нагоди Дня місцевого самоврядування в Приютівській ОТГ провели змагання між працівниками громади й членами молодіжної ради

До Дня місцевого самоврядування, яке відзначається в Україні 7 грудня, у Приютівській об’єднаній територіальній громаді провели змагання у вигляді гри «Світ Громад».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

До участі у змаганнях залучилися старшокласники Користівського НВК, громадські активісти та представники органів місцевого самоврядування.

Учасники гри «Світ Громад» розділилися на дві групи й представляли свої «громади», вчилися взаємодіяти, кооперуватись та обирати голову ОТГ в умовах максимально наближених до реальних.

Змагання проходили у Користівській школі, де перед стартом змагань учнів привітав голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, допомагали тренери Любов Кан, Людмила Кривченкова й методисти Олександрійської Центральної районної бібліотеки імені Д.І.Чижевського та підтримували педагоги навчального закладу.

