Сьогодні, 25 лютого 2017 року в день Масляної відбулося святкування для жителів будинку по вул. Канатенко, 13а. Ініціював захід депутат від партії «ББП«Солідарність» Ярослав Мацак. Разом з колегами по партії для жителів організували виступ народного співочого колективу та частування млинцями, варениками, випічкою та іншими ласощами.

Прийшли на святкування як діти з батьками, так і сімейні пари пенсійного віку. Гості співали пісень з народним колективом та смакували гостинці. Загалом захід пройшов тепло та душевно, в традиційній атмосфері народного святкування.