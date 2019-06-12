З наступного місяця на олександрійців чекає підвищення соцвиплат та пенсій

В Україні планується чергове підвищення прожиткового мінімуму, у зв’язку з чим будуть збільшені й інші соціальні виплати, в тому числі і пенсії.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Today.ua.

Відповідно до нового Закону про державний бюджет, доходи українців підвищаться вже з 1 липня поточного року.

Крім цього, в половину буде збільшена надбавка на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», яка складе 782,00 грн.

Так, прожитковий мінімум збільшиться для:

дітей до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1 626 грн, з 1 липня — 1 699 грн, з 1 грудня — 1 779 грн;

дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2 027 грн, з 1 липня — 2 118 грн, з 1 грудня — 2 218 грн;

працездатних громадян: з 1 січня 2019 року — 1 921 грн, з 1 липня — 2 007 грн, з 1 грудня — 2 102 грн;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року — 1 497 грн, з 1 липня — 1 564 грн, з 1 грудня — 1 638 грн.

Зокрема, перерахунку підлягають мінімальні й максимальні розміри пенсій, доплата за понаднормовий стаж, крім працюючих пенсіонерів, виплати ветеранам та інвалідам війни і т.п.

При цьому, мінімальна пенсія складе 1 564 грн, а максимальна — вже 15 640 грн, пенсія у зв’язку з втратою годувальника для однієї людини 1 564 грн, для двох — 1 876,80 грн, для трьох і більше – 2 346 грн, пенсія інвалідам війни та учасникам бойових дій, а також інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС при інвалідності I групи становитиме 4 457,40 грн, II групи – 3 988,20 грн, III групи — 3 519 грн, для учасників бойових дій — 2 580,60 грн.

У той же час, мінімальний розмір пенсії для інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, I група — 2 346 грн, II група — 1 955 грн і III група — 1 720,40 грн.

Виплати на дітей з інвалідністю складуть 1 564 грн.

Крім того, передбачено збільшення соціальної допомоги на догляд за інвалідами війни:

для людей з інвалідністю I групи підгрупи А — 1 564 грн;