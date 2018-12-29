З наступного року олександрійці будуть сплачувати вивіз сміття як окрему комунальну послугу

З 1 січня 2019 року відповідно до змін у законодавстві України «Про житлово-комунальні послуги» мешканці Олександрії за вивіз побутових відходів з багатоповерхівок будуть сплачувати як окрему послугу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Відтепер з 1 січня 2019 року КП «Житогосп» буде здійснювати послуги з вивезення сміття, сплата за яку буде нараховуватись на одну особу, що зареєстрована у квартирі (раніше було на 1 м2 загальної площі квартири).

Оплачувати вище зазначену послугу необхідно на окремий розрахунковий рахунок (особовий рахунок залишається той же) та за окремою книжкою, яку можна придбати в типографії.

Інформаційні повідомлення з новими рахунками за утримання будинків та вивезення сміття будуть розміщені на дошках оголошень у кожному під’їзді багатоквартирних будинків протягом січня.

Мешканцям необхідно укласти угоду з КП «Житлогосп» на вивезення твердих побутових відходів.

Якщо людина не проживає у квартирі або проживає без реєстрації дані факти повинні бути підтверджені відповідними документами (довідка з місця фактичного проживання, довідка з місця роботи, договори оренди, акт про не проживання, тощо).

Пільги та субсидії будуть нараховуватись окремо на послугу з вивезення та захоронення побутових відходів.