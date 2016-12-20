Ціни на квитки для проїзду в залізничному транспорті зростуть в 2017 році. Відповідні пропозиції з цього приводу Укрзалізниця вже направила до міністерства інфраструктури, інформує Укрінформ.

Як зазначив керівник Укрзалізниці Войцех Балчун: “Ми не маємо іншого виходу, оскільки не живемо у вакуумі. Останній перегляд цін відбувся в 2014 році”.

Підвищення цін посадовець аргументував тим, що аналіз за останні три роки показав, що фактична інфляція є набагато вищою, ніж прогнозована. Тому, Укрзалізниця мусить підняти ціни, особливо з урахуванням того, що, значний обсяг пасажирських перевезень включає пільгові перевезення різних соціальних груп.

“Відтак ми маємо велику проблему з поверненням чи компенсацією з боку держави цих коштів”, – пояснив керівник Укрзалізниці.

Балчун поінформував, що компанія вже направила свої пропозиції щодо підвищення цін в міністерство інфраструктури. Після того, як це буде затверджено і піде до Кабміну, Укрзалізниця повідомить деталі.