З наступного року в Україні запровадять 12-річне навчання в школі

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла що чекати учням, які йтимуть до школи у 2018 році.

Про це повідомляє «24 канал».

Навчання учнів за програмами 12-річної школи для початкової освіти розпочинається вже 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти – 1 вересня 2022 року, і для профільної середньої освіти – 1 вересня 2027 року.

Це передбачено новим Законом «Про освіту», який ухвалили депутати вчора, 5-го вересня.

«Діти-першачки, які підуть навчатися наступного року, навчатимуться 12 років. Я розумію тривогу батьків – діти мають навчатись у тій нудній, важкій та складній школі, яка забирає здоров’я дітей, вчитися ще додатковий рік. Для такої школи ми б не просили додаткового року. Ми зараз змінюємо методики, цілі та результати навчання, а для цього треба дітей навчати інакше і це потребує часу» – зазначила Лілія Гриневич.

Навчальним закладам буде надано більшу фінансову самостійність. Працівникам освіти планується збільшити заробітну плату до 10 тисяч гривень.

Кожні 12 років у школи змінюватиметься керівник. Це дозволить оновлювати викладацький склад і залучати молоді кадри.