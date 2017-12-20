З нового року безробітні отримуватимуть більше

Виплати по безробіттю з нового року збільшать. Таке рішення прийняв Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З 1 січня 2018 року мінімальна допомога по безробіттю для застрахованих осіб зросте до 1440 грн. Таке рішення було прийнято на черговому засіданні правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Сьогодні мінімальна допомога по безробіттю для застрахованих осіб (зареєстрованих у базових центрах зайнятості Кіровоградщини) становить 1280 грн.

Крім того, правління фонду схвалило концепцію розвитку Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України до 2020 року.

Серед схвалених рішень також бюджет і кошторис витрат фонду на 2018 рік та план заходів по скороченню і підвищенню ефективності використання енергоносіїв об’єктами нерухомого майна державної служби зайнятості.