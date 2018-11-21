З нового року на 25 відсотків зростуть військові пенсії

З січня 2019 року буде продовжене ініційоване Урядом підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт головного управління Пенсіонного фонду України в Кіровоградській області.

Головне управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області з 1 січня 2019 року забезпечить усі процеси в рамках зростання військових пенсій ще на 25 відсотків, як це передбачено відповідними державними нормативними актами. Нагадаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсії особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» передбачено проводити перерахунок пенсій військовослужбовцям та деяким іншим особам з урахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного на 1 березня 2018 року: окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням, а також відсоткової надбавки за вислугу років.

Постанова передбачає поетапне підвищення пенсій, і вже починаючи з 1 січня 2018 року було виплачено 50 % суми підвищення пенсії, з 1 січня по 31 грудня 2019 року буде виплачуватися 75 % від суми підвищення, а з 1 січня 2020 року – 100 %.

При перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції враховувалося грошове забезпечення для посад поліцейських за січень 2018 року. Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року виплачуватиметься в такому порядку: з 1 січня по 31 грудня 2019 року – 50 % різниці між місячним розміром підвищеної пенсії до підвищення, з 1 січня 2020 року – 100 % різниці.

В результаті перерахунку у 2018 році середній розмір підвищення в області становить 1392 грн., у 2019 році складе 696 грн.