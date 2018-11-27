З нового року споживачі електроенергії будуть укладати два договори на її постачання та розподіл

Нова модель системи договірних відносин на роздрібному ринку електричної енергії та порядок укладання договорів визначені Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку глави НКРЕКУ Оксани Кривенко у фейсбук.

Згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» енергопостачальні компанії зобов’язані здійснити відокремлення діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (обленерго), у тому числі шляхом створення електропостачальника.

Відтак, для забезпечення споживання електричної енергії споживач укладає договори:

1) про надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу із оператором системи розподілу;

2) про постачання електричної енергії споживачу із обраним електропостачальником або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (для побутових або малих непобутових споживачів).

Глава НКРЕКУ підкреслила, що договори про користування електричною енергією (для населення) і постачання електроенергії, укладені споживачами з обленерго припиняють свою дію з 1 січня 2019 року.

Також, Оксана Кривенко додала, що договір споживача з оператором системи розподілу переважно стосується технічних параметрів потужності, класу напруги, якості електричної енергії, процедури відключення і підключення.