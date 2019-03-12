З «Нової почти» на Олександрійщині крадії поцупили 11 посилок громадян

До одного з відділень «Нової почти» на Олександрійщині проникли грабіжники та прихопили з собою 11 посилок, які чекали на своїх отримувачів.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Дозор.
Працівник відділення у Пантаївці повідомив поліцію про те, що у приміщенні спрацювала сигналізація й прибувши за адресою виявив відчинені двері.
Правоохоронці з`ясували, що злочинець потрапив до відділення перевізника відтиснувши вхідні металопластикові двері.
Підприємство зазнало збитків на суму 64 тисячі гривень.
Наразі особу крадія встановлюють.