З «Нової почти» на Олександрійщині крадії поцупили 11 посилок громадян

До одного з відділень «Нової почти» на Олександрійщині проникли грабіжники та прихопили з собою 11 посилок, які чекали на своїх отримувачів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Дозор.

Працівник відділення у Пантаївці повідомив поліцію про те, що у приміщенні спрацювала сигналізація й прибувши за адресою виявив відчинені двері.

Правоохоронці з`ясували, що злочинець потрапив до відділення перевізника відтиснувши вхідні металопластикові двері.

Підприємство зазнало збитків на суму 64 тисячі гривень.

Наразі особу крадія встановлюють.