З обласного бюджету планують виділити кошти на реконструкцію системи водовідведення на Олександрійщині

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету у 2017 році передбачається фінансування низки об’єктів соціальної інфраструктури області на загальну суму майже 9,5 млн.грн. Про це інформує прес-служба Кіровоградської обласної ради.

Серед них заплановані кошти і на реконструкцію об’єктів на Олександрійщині. Зокрема у селі Марто-Іванівка Олександрійського району реконструкція системи відведення сирого осаду та надлишково активного мулу з впровадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках очисних споруд коштуватиме 1,0 млн.грн.