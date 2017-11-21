З обласного бюджету виділять кошти на ремонт Новопразького інтернату та інші соціальні об’єкти Олександрійщини

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За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету в 2017 році передбачається фінансування низки об’єктів соціальної інфраструктури області на загальну суму майже 9,5 млн.грн. серед яких і Олександрія та Олександрійський район. Про це повідомили на сайті Кіровоградської обласної ради.

“За рахунок бюджету розвитку обласного бюджету планується здійснити капітальні ремонти  Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів та завершення ремонтно-реставраційних робіт у Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі у місті Олександрія.

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В Марто-Іванівці буде проведена реконструкція системи відведення сирого осаду та надлишково активного мулу з впровадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення  осаду на мулових майданчиках очисних споруд, яка  коштуватиме 1,0 млн.грн.”- йдеться у повідомленні.

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