З обласного бюджету виділять кошти на ремонт Новопразького інтернату та інші соціальні об’єкти Олександрійщини

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету в 2017 році передбачається фінансування низки об’єктів соціальної інфраструктури області на загальну суму майже 9,5 млн.грн. серед яких і Олександрія та Олександрійський район. Про це повідомили на сайті Кіровоградської обласної ради.

“За рахунок бюджету розвитку обласного бюджету планується здійснити капітальні ремонти Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів та завершення ремонтно-реставраційних робіт у Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі у місті Олександрія.

В Марто-Іванівці буде проведена реконструкція системи відведення сирого осаду та надлишково активного мулу з впровадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках очисних споруд, яка коштуватиме 1,0 млн.грн.”- йдеться у повідомленні.