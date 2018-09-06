З Олександрії та району на строкову службу призвуть 130 осіб

Про це кореспондентам Голосу Громади розповів заступник військового комісара – начальник відділення комплектування Олександрійського міського об’єднаного військового комісаріату Юрій Коваль.

За словами військового, з міста Олександрії та Олександрійського району на строкову службу до армії призвуть 130 юнаків. Наразі тривають підготовчі заходи до осіннього призову.

Зазначимо, що з 1 жовтня по 30 листопада 2018 року проводиться призов громадян на строкову військову службу.

Призову підлягають громадяни, які народилися у 1991-1999 рр., у яких закінчилась відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин.