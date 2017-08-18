З Олександрії їхатиме автобус на Сорочинський Ярмарок

В останні дні літа олександрійці матимуть чудову можливість відвідати один з найвідоміших ярмарків України – Сорочинський ярмарок.

Про це повідомляється на сайті «На Ярмарок».

26-го серпня о 7:30 з Олександрії відправляється автобус, який прямує прямо до села Великі Сорочинці. О 10:00 автобус прибуває до місця проведення ярмарку.

Гості ярмарку зможуть придбати ексклюзивні речі, навчитись гончарному мистецтву, поласувати варениками, салом, пампушками, справжнім українським борщем та медовухою.

О 12:00 всі бажаючі зможуть поринути в містичну повість українського Генія М.В.Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки», вирушивши на двогодинну екскурсію Миргород – Гоголеве.

Близько 17-ої годин пройде «прощання» з ярмарком.

О 23:30 автобус відправляється від Сорочинського Ярмарку до Олександрії.

Вартість цієї подорожі – 400 гривень.