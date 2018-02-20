З перемогою повернулися учні Новопразької музичної школи з міжнародного фестивалю

З 16 по 18 лютого 2018 року в м. Дніпро проходив УІ міжнародний фестиваль – конкурс «Музика любові», що збирає талановитих та обдарованих дітей з усіх куточків нашої країни й близького зарубіжжя. Вісім учнів Новопразької дитячої музичної школи також взяли участь у фестивалі – конкурсі, виступивши дуже вдало та здобувши призові місця. В номінації «Академічний вокал» дипломи лауреата І ступеня отримали: Янчукова Дар’я, Кириленко Дар’я, Ніжніченко Аліна, Бузинник Злата; дипломи лауреата ІІ ступеня здобули: Чорна Дар’я, Лавриненко Марія; диплом лауреата ІІІ ступеня виборола Субботіна Поліна.

В номінації «Духові та ударні інструменти» диплом лауреата І ступеня здобула Шевченко Катерина.

Подяки за підготовку переможців конкурсу, від директора фестивалю Валентини Пасс, яка була дуже вражена виступами наших дітей,отримали викладачі школи Драгомирова В.В., Ніжніченко В.О., Хода В.В. та концертмейстери Авілова О.Є., Михайлова О.С., Орлова А.О.

З щирими словами вдячності за спонсорську допомогу хочеться звернутися до депутата міської ради Андрія Коломійцева. Величезне спасибі за те, що підтримали, допомогли дітям проявити себе, здійснити їх мрії.