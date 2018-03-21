З першого квітня на Олександрійщині стартує призов на строкову військову службу

Так, з 1 квітня в Олександрійському районі розпочнеться призов на строкову військову службу. Відповідний наказ від 14.03.2018 р. №58 “Про призов громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань весною 2018 року” був підписаний військовим комісаром Олександрійського об’єднаного міського військового комісаріату підполковником О.С. Балабухою.

Повідомляє Олександрійська райдержадміністрація.

Згідно наказу призов громадян на строкову військову службу буде проводитися з 01 квітня по 31 травня 2018 року.

“Явці на призовні дільниці міста Олександрії та Олександрійського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 2000 р. народження, яким в період чергового призову виповниться 18 років, а також які народилися у 1991-1999 рр., у яких закінчилась відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин.

Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: м. Олександрія вул. Шевченка, 85-б у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути до Олександрійського об’єднаного військового комісаріату 26 березня 2018 р. та мати при собі документи, які посвідчують особу.

Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території міста Олександрії та Олександрійського району, зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.

На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” керівники підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з законодавством”, – йдеться у наказі.