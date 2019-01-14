З початку року діє грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

1 січня 2019 року набула чинності загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (Закон України №1378-IV), яка скасовує необхідність складання технічної документації з нормативної грошової оцінки для окремих ділянок сільськогосподарського призначення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

До 1 березня 2019 року Кабмін має намір розробити закон «Про обіг земель».

Відтак, після 1995 року вперше було оцінено всі землі сільськогосподарського призначення на території України за межами населених пунктів.

Грошову оцінку земель с/г призначення за межами населених пунктів провели протягом 2018 року на площі у 35 млн га згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 №105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення».

Був створений портал загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, до якого внесено всі отримані дані та є можливість онлайн-розрахунку нормативної грошової оцінки як зареєстрованих у Державному земельному кадастрі земельних ділянок, так і несформованих об’єктів.

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки здійснюється відповідно до вимог статті 20 Закону України №1378-IV «Про оцінку земель» у формі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку в порядку надання адміністративних послуг.

Довідкова інформація. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок розробляється для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 га для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.