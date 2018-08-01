З початку року до сільських рад Олександрійщини зверталися найчастіше з питань соцзахисту

З початку 2018 року до органів місцевого самоврядування Олександрійського району, сільських та селищних рад, надійшло 540 звернень. Найбільше питань стосувалося соціального захисту, а також аграрної політики і земельних відносин та транспорту і зв’язку.

Повідомляє Голос Громади на сайт Олександрійської РДА.

Схожу тенденцію демонструють громадяни і у зверненнях до Олександрійської районної державно адміністрації. За 2018 рік до райдержадміністрації надійшло 406 звернень громадян, більшість з яких теж стосувалася питань соціального захисту населення, таких звернень надійшло 138 з них: призначення субсидії – 86, надання матеріальної допомоги – 34 та 18 інших.

З усіх звернень, що надійшли до адміністрації заявникам надано роз’яснення по 184 питанням, що їх турбувало, 204 позитивно вирішені і 18 перебувають на додатковому контролі.