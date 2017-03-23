З початку року майже чотири тисячі олександрійців звернулися за субсидією

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у лютому 2017 р., становила 38,2% від загальної кількості домогосподарств області.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому 2017 р., становила 40350,8 тис.грн.

Середній же розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у лютому 2017 р. становив 1649,1 грн.