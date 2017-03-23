З початку року майже чотири тисячі олександрійців звернулися за субсидією

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у лютому 2017 р., становила 38,2% від загальної кількості домогосподарств області.
Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому 2017 р., становила 40350,8 тис.грн.
Середній же розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у лютому 2017 р. становив 1649,1 грн.
За відшкодуванням витрат на оплату житлово-комунальних послуг з початку року до Управління праці та соціального захисту населення в м. Олександрія звернулися 3566 домогосподарств. Про це в експрес-випуску звітує Головне управління статистики у Кіровоградській області. За вказаними даними, на лютий місяць субсидії отримали 25560 домогосподарств.