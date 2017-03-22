З приходом весни Олександрійський міськрайонний центр зайнятості традиційно організовує громадські та інші роботи тимчасового характеру за участі безробітних громадян. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила начальник відділу Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Н. Фоміна.

Силами безробітних виконуються роботи з благоустрою території, прилеглих до об’єктів соціально-культурного призначення, наводиться лад у парках, скверах, дитячих майданчика, а також проводяться роботи, пов’язані з відновленням та збереженням пам’яток культури ін.

У свою чергу роботодавці, наводять лад на територіях господарств, складських приміщеннях, зерносховищах, здійснюють перевірку готовності техніки до весняно-польових робіт, та виконують інші другорядні роботи сільськогосподарського призначення.

Такі роботи проводились Олександрійською та Приютівською селищними радами, а також ТОВ «УкрАгроком», ТОВ «Олександрійська ливарна компанія», ПП «Колега» та ін.

Слід зазначити, що ці роботи мають не тільки суспільну користь, а й дозволяють відновити у безробітних мотивацію до праці, бути частиною колективу, відчувати себе повноцінним членом суспільства, активізувати свої прагнення до зміни соціального статусу та пошуку постійної зайнятості.

Загалом з початку року понад 100 олександрійців взяли участь у тимчасових роботах з благоустрою територій.