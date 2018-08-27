З початку року працевлаштовано більше 200 учасників АТО з Кіровоградщини

У січні-липні 2018 року послугами служби зайнятості області скористалися 882 безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (АТО), з них 38 осіб з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримували 771 учасник АТО.

Серед учасників АТО, зареєстрованих у службі зайнятості області, 61,1% – особи віком до 35 років, 24,0% – особи від 35 до 45 років, майже 14,9% – старше 45 років.

За сприяння служби зайнятості області у січні-липні 2018 року отримали роботу 212 учасників АТО, з них 5 осіб з інвалідністю.

У січні-липні 2018 року до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 57 учасників АТО.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням державної служби зайнятості проходили 60 учасників АТО.

Станом на 1 серпня 2018 року, статус безробітного мали 329 осіб з числа учасників АТО, з них 279 осіб отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4288 грн., що на 663 грн. більше, ніж станом на 1 серпня 2017 року.